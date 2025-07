Orrore a Genova 25enne denuncia | adescata costretta a bere e poi violentata a turno da due uomini in una tenda sulla spiaggia

Una notte di orrore scuote ancora una volta le spiagge di Genova, dove una giovane di 25 anni ha subito una violenza terribile. In un luogo di relax e svago, si è trasformato in scena di un incubo reale: adescata, costretta a bere e violentata da due uomini in una tenda sulla spiaggia della Foce. Un episodio che richiama l’attenzione sulla crescente vulnerabilità e sulla necessità di maggiori tutele.

Ancora un’altra notte di terrore . Una ennesima, quella che si è consumata su una spiaggia dei nostri meravigliosi litorali, trasformati in drammatici teatri di abusi e aggressioni. Questa volta siamo sull’ arenile della Foce, nel cuore di Genova, dove una ragazza di 25 anni ha denunciato di essere stata violentata da due uomini all’interno di una tenda. I fatti che la cronaca rilancia in queste ore risalirebbero alla notte tra il 28 e il 29 giugno scorsi, ma la drammatica testimonianza della vittima è emersa solo alcuni giorni dopo, quando la donna si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con ferite, lividi e graffi sulle braccia e sul corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Orrore a Genova, 25enne denuncia: adescata, costretta a bere e poi violentata a turno da due uomini in una tenda sulla spiaggia

