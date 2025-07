Statale delle Puglie nuova pavimentazione da oltre 4 mln

Un investimento di oltre 4 milioni di euro trasformerà le strade della Puglia, migliorando notevolmente la qualità delle vie di collegamento. Anas ha avviato importanti interventi di nuova pavimentazione lungo la statale 90bis “delle Puglie” e la statale 691 “Fondo Valle Sele”, garantendo sicurezza e comfort a migliaia di automobilisti. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per il rilancio infrastrutturale della regione, con ricadute positive su economia e mobilità.

Avviati da Anas interventi di nuova pavimentazione lungo le strade statali 90bis "delle Puglie", nell'avellinese, e 691 "Fondo Valle Sele, nel salernitano, per un investimento complessivo di oltre 4,2 milioni di euro. Nel dettaglio, le attività in corso sulla strada statale 90bis "delle Puglie" (che rientrano in più ampio appalto, dell'investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro, che coinvolgerà numerose strade statali dell'avellinese e del beneventano da qui alla fine dell'anno) interessano i territori comunali di Ariano Irpino, Savignano Irpino, Montecalvo Irpino e Casalbore.

