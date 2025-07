Negano il passaporto a un rifugiato l'avvocato | Leso un diritto inalienabile la libertà di circolazione va difesa

Negare il passaporto a un rifugiato è un atto che lesa un diritto fondamentale e inalienabile: la libertà di circolazione. La recente decisione della Questura di Brescia di rifiutare il documento di viaggio elettronico, senza motivazioni gravissime legate alla sicurezza nazionale, solleva una questione cruciale. L’avvocato Stefano Afrune ha ricordato l’importanza di tutelare questo diritto, perché ogni individuo merita di muoversi liberamente e senza arbitrarietà.

La Questura di Brescia ha negato a un rifugiato politico il documento di viaggio elettronico, una sorta di passaporto. La legge speciale per i rifugiati (D.Lgs. 2512007) prevede che il rifiuto del documento possa avvenire soltanto per "gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico". Su questo punto si è basato l'appello dell'avvocato Stefano Afrune che ha ricordato a Fanpage.it l'importanza della libera circolazione: "Un pilastro fondamentale per la dignità umana". 🔗 Leggi su Fanpage.it

