GLADIATORE DI BRITANNIA! Flavio Cobolli emoziona a Wimbledon | piega la vecchia volpe Cilic e accede ai quarti di finale!

Flavio Cobolli, giovane gladiatore di Britannia, sta incantando Wimbledon con il suo talento. Dopo aver eliminato Marin Cilic, veterano con una finale ai Championships nel curriculum, l’azzurro dimostra di possedere una determinazione e una maturità sorprendenti. La sua impresa, che lo proietta tra i migliori otto, conferma il suo status di promessa del tennis italiano. Ora, il sogno continua: chi sarà il prossimo ostacolo sulla sua strada verso la gloria?

Flavio Cobolli continua il suo sogno a Wimbledon. Il classe 2002 del Bel Paese ha sconfitto il croato Marin Cilic (n.83 del mondo) col punteggio di 6-4 6-4 6-7 (4) 7-6 (3) in 3 ore e 27 minuti di gioco. La vittoria della solidità e della lucidità quella dell’azzurro, capace di mettere tutte queste doti al cospetto di un avversario molto esperto, con una finale dei Championships alle spalle e capace di battere nel percorso il britannico Jack Draper. Per la prima volta in carriera, Cobolli si spinge così in là in uno Slam e farlo nel Major più importante e storico fa decisamente effetto. Bravissimo a recuperare il break di svantaggio nel quarto parziale, Flavio è diventato l’ottavo italiano della storia a raggiungere questo turno a Londra e legittima il suo essere in top-20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GLADIATORE DI BRITANNIA! Flavio Cobolli emoziona a Wimbledon: piega la vecchia volpe Cilic e accede ai quarti di finale!

