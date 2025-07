Sancho Juve si entra nella settimana decisiva! Previsti nuovi contatti per definire quel nodo che sta blocca la situazione L’aggiornamento che fa sperare i tifosi bianconeri

La Juventus si avvicina alla svolta nella trattativa per Jadon Sancho, con nuovi incontri previsti questa settimana tra i bianconeri, il Manchester United e gli agenti dell’ala inglese. La speranza dei tifosi cresce mentre i protagonisti cercano di risolvere l'ultimo nodo e definire il futuro del talento classe 2000. La pazienza è ormai agli sgoccioli: tutto lascia pensare che presto arriveranno importanti novità.

Sancho Juve, i bianconeri intendono chiudere la trattativa per l'ala inglese: tutto quello che c'è da sapere sull'affare per il classe 2000. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il calciomercato Juve è pronta a intensificare i contatti con il Manchester United e gli agenti di Jadon Sancho questa settimana. Il giocatore inglese ha aperto da giorni alla possibilità di un trasferimento in Serie A, dopo essere stato accostato ai bianconeri già lo scorso anno. In quel periodo, Sancho era stato tentato dalla Juventus, ma la proposta molto allettante del Chelsea lo aveva convinto a restare in Inghilterra.

