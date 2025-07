Dazi partono gli ultimatum di Trump L’economista | Il Made in Italy ci salverà Ma i politici dovrebbero fare i politici via i pagliacci

In un clima di tensione internazionale, Donald Trump si prepara a inviare dodici lettere con potenziali minacce economiche, mentre l’economista Giulio Sapelli analizza le ripercussioni e il vero obiettivo dell’ex presidente. Tra dazi e ultimatum, il Made in Italy potrebbe rappresentare una carta vincente, ma a condizione che i politici si concentrino sui fatti, lasciando da parte i pagliacci. È il momento di affrontare la sfida con serietà e competenza.

Dazi Usa, per l'economista Giulio Sapelli " le ripercussioni dipenderanno dal tipo di prodotti". Ma qual è il (vero) obiettivo di Donald Trump? " Via i pagliacci dal campo dell'economia, in tanti parlano ci cose che non sanno ". È il giorno delle dodici lettere (dal sapore di ultimatum) che Donald Trump ha annunciato di inviare a 12 Paesi. L'economista Giulio Sapelli, contattato da Notizie.com, dichiara che non è il momento di fare allarmismi.

