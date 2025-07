Garlasco i legali di Andrea Sempio sull' impronta 33 | È solo sudore non sangue traccia lasciata involontariamente in 3 momenti diversi

Nel cuore del caso di Garlasco, emergono nuove prospettive sulla famosa impronta 33: secondo i consulenti di Andrea Sempio, si tratta di un'impronta lasciata dal sudore, non dal sangue, e involontariamente in tre momenti diversi. Mentre la difesa sostiene che “l’impronta 33” non sia riconducibile a Sempio, apre uno scenario intrigante, che potrebbe cambiare le sorti dell’indagine e della sua ricostruzione. La verità è ancora tutta da scoprire.

Nei giorni scorsi i consulenti della famiglia Poggi avevano presentato una perizia dove si affermava che "l'impronta 33 non è riconducibile ad Andrea Sempio" Secondo i consulenti della difesa di Andrea Sempio, l’impronta nota come “33” – rilevata sul muro della scala che conduce alla cantina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, i legali di Andrea Sempio sull'impronta 33: "È solo sudore, non sangue, traccia lasciata involontariamente in 3 momenti diversi"

