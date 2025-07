Roma-Everton Legends Capello in panchina | Candela in campo il 9 agosto

Il prossimo 9 agosto, il Hill Dickinson Stadium si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e ricordi, con una sfida tra le leggende di Roma ed Everton. Un appuntamento che unisce passato e presente, celebrando i momenti più iconici del calcio europeo. Capello torna a sedere in panchina, mentre Candela infiamma il campo, regalando ai tifosi un’alchimia di passione e storia. A guidare i giallorossi in questa sfida indimenticabile sarà...

Una sfida che profuma di famiglia, ma anche di storia. Il prossimo 9 agosto, oltre all’amichevole tra le prime squadre, Everton e Roma si affronteranno anche in un match tra leggende, in programma all’ Hill Dickinson Stadium. Un’occasione per celebrare il passato, rinforzare i legami tra i due club e accendere il cuore dei tifosi con volti indimenticabili. Capello torna ad allenare la Roma. delle leggende. A guidare i giallorossi in questa sfida amarcord ci sarà Fabio Capello, uno dei tecnici più vincenti della storia romanista, protagonista dello scudetto del 2001 e figura simbolica di una generazione che ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Everton Legends, Capello in panchina: Candela in campo il 9 agosto

In questa notizia si parla di: roma - everton - agosto - legends

Everton-Roma, non solo l’amichevole ad agosto: in programma anche la sfida tra leggende - Everton-Roma non sarà solo una classica amichevole di agosto, ma anche un'occasione speciale per rivivere la storia con la sfida tra leggende.

Dopo @Everton-Roma del 9 agosto… un’altra sfida ci aspetta. Le nostre Legends scenderanno in campo al Hill Dickinson Stadium! I primi due nomi sono: Fabio Capello (Allenatore) Vincent Candela ...ed è solo l'inizio! #ASRoma #EvertonRoma Vai su X

Everton-Roma Legends, Capello e Candela guidano i giallorossi nel match celebrativo; Everton-Roma, al via la vendita libera dei biglietti il 10 luglio: le ultime; La giornata giallorossa - Riquelme apre le porte a Paredes. Roma sulle tracce di Mikautadze.

Everton-Roma Legends, Capello e Candela guidano i giallorossi nel match celebrativo - Il prossimo 9 agosto l’Everton e la Roma si affronteranno in un’amichevole d’eccezione all’Hill Dickinson Stadium, in una giornata che sarà all’insegna della passione per il calcio e dei grandi ricord ... Riporta msn.com

Everton-Roma, al via la vendita libera dei biglietti il 10 luglio: le ultime - Attraverso un comunicato ufficiale, la società inglese ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi della sfida in programma il 10 agosto ... ilromanista.eu scrive