Alla fine Windows 11 ce l' ha fatta | superato Windows 10 come versione più utilizzata Ci ha messo quasi 4 anni

Dopo quasi quattro anni di evoluzione e sfide, Windows 11 ha finalmente superato Windows 10 come versione più utilizzata, segnando un importante traguardo per Microsoft. La sua ascesa, accelerata dall’inizio del 2025, dimostra come la costanza e l’innovazione possano portare a risultati sorprendenti. Un risultato che apre nuove prospettive e promette un futuro ricco di novità e miglioramenti per gli utenti di tutto il mondo.

Ci sono voluti quasi quattro anni di lenta crescita ma il traguardo è stato raggiunto. Soprattutto grazie alla ripida ascesa avuta dall'inizio 2025. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Alla fine Windows 11 ce l'ha fatta: superato Windows 10 come versione più utilizzata. Ci ha messo quasi 4 anni

Fine dell’era Windows? O solo un nuovo inizio? Windows conta ancora 1,4 miliardi di dispositivi attivi... ma lo stesso numero di 3 anni fa. Nessuna crescita. Il motivo? Windows 11 non sta convincendo: aggiornamenti complicati, PC ancora validi che non Vai su Facebook

