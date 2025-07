Esonda il Seveso | il salvataggio degli anziani bloccati in casa

In provincia di Monza e Brianza le piogge incessanti hanno causato l'esondazione del Seveso: l'acqua ha allagato in pochissimo tempo alcune abitazioni al piano terra. Due anziani con disabilità erano rimasti bloccati e un uomo ferito nel tentativo di mettersi in salvo: così sono intervenuti i carabinieri per soccorrerli e metterli in salvo. “Anche nei momenti più difficili i nostri cittadini sanno di poter contare su chi ogni giorno è al lavoro, con umanità e senso del dovere”, ha scritto il ministro dell’Interno Piantedosi. “Orgogliosi di voi”, ha aggiunto il ministro della Difesa Crosetto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esonda il Seveso: il salvataggio degli anziani bloccati in casa

