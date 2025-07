Lavori allo svincolo Bologna Arcoveggio in A13 | da quando

Se guidi lungo l’A13, presta attenzione: da mercoledì 9 luglio sono iniziati importanti interventi allo svincolo Bologna Arcoveggio, con chiusure programmate fino a settembre. Per garantire la tua sicurezza e ridurre i disagi, ecco tutte le uscite alternative e il cronoprogramma dettagliato dei lavori. Restare informati è fondamentale per pianificare al meglio i tuoi spostamenti e affrontare questa fase di lavori senza stress.

Come si svolgono i lavori a Bologna Arcoveggio - Il cantiere sarà operativo per tutto agosto per concentrare le attività più impattanti nel periodo di minor traffico e il più velocemente possibile. Si legge su ilrestodelcarlino.it