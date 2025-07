Prezioso violino Stradivari perduto e ritrovato | dalla Germania al Giappone tesoro da milioni di dollari

Il leggendario violino Stradivari perduto e ritrovato, un autentico tesoro da milioni di dollari, attraversa il mondo dalla Germania al Giappone. Questo capolavoro del 1709, trafugato durante la Seconda Guerra Mondiale e ora finalmente recuperato, rappresenta non solo un pezzo unico di arte e storia, ma anche un simbolo di speranza e resilienza. Un avvenimento che riaccende la passione per i misteri dell'arte e le storie di rinascita.

Un pezzo pregiato, un raro violino firmato dal celebre liutaio Antonio Stradivari fu trafugato da una cassaforte di Berlino durante la seconda guerra mondiale. L’opera, datata 1709, risalente all'”etĂ d’oro” della liuteria cremonese, era stata affidata alla banca dalla famiglia ebrea Mendelssohn-Bohnke, che temeva per i propri beni durante le persecuzioni naziste. Per decenni la famiglia cercò invano di ritrovare il violino, noto come “Mendelssohn”, pubblicando annunci e sporgendo denunce presso le autoritĂ tedesche. L’opera, valutata milioni di dollari, era stata considerata perduta o distrutta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prezioso violino Stradivari perduto e ritrovato: dalla Germania al Giappone, tesoro da milioni di dollari

