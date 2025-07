Elisabetta Belloni lascia l' incarico alla Commissione Ue

Elisabetta Belloni, ex direttrice generale del DIS, lascia il suo incarico nel gabinetto della presidente Ursula von der Leyen, sorprendendo molti addetti ai lavori. La recente decisione, confermata dal portavoce della Commissione europea, resta avvolta nel mistero, sollevando interrogativi sul motivo di questa uscita improvvisa. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

L'ex direttrice generale del Dis, Elisabetta Belloni, lascia il gabinetto della presidente Ursula von der Leyen. Lo ha confermato alla stampa il portavoce della Commissione europea per il bilancio e il personale, Balasz Ujvari, rispondendo alla domanda se sia vero che Belloni abbia lasciato il posto di chief diplomatic adviser di von der Leyen perchĂ© non andava d'accordo con il capo di gabinetto: " Dispongo di pochissime informazioni sul caso. L'unica cosa che posso fare è confermare che Belloni lascerĂ la sua posizione". Belloni è entrata nel team dei consulenti della presidente della Commissione alla fine dello scorso gennaio, come capo consulente diplomatica.