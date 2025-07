Pamplona al via la corsa dei tori | sei i feriti

L'emozione e il rischio si mescolano nella celebre corsa dei tori di Pamplona, un evento che ogni anno affascina e mette alla prova i coraggiosi. Alle 8 di lunedì 7 luglio, centinaia di partecipanti vestiti di bianco con il fazzoletto rosso hanno affrontato l'Encierro, una tradizione appassionante e pericolosa. Purtroppo, questa prima giornata ha visto sei feriti, ricordando quanto questa sfida sia imprevedibile e adrenalinica.

È iniziata alle 8 di lunedì 7 luglio la prima corsa dei tori di San Firmino, il celebre encierro che ogni anno anima le strade di Pamplona, in Navarra, nel nord della Spagna. Come da tradizione, centinaia di partecipanti – vestiti di bianco con il tipico fazzoletto rosso al collo – hanno corso davanti ai tori lungo un percorso urbano delimitato. Durante la corsa, che si è conclusa in circa tre minuti, sei persone sono rimaste ferite in modo lieve, come ha comunicato l’assessorato alla Salute del Comune. Alcuni dei tori sono scivolati a terra durante la corsa, ma si sono rapidamente rialzati. L’ encierro si ripete ogni mattina, dal 7 al 14 luglio, attirando turisti da tutto il mondo e suscitando ogni anno accese discussioni tra sostenitori della tradizione e attivisti per i diritti degli animali. 🔗 Leggi su Panorama.it