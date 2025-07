Previsioni meteo a Milano e in Lombardia ancora temporali in serata | quando tornerà il caldo

Previsioni meteo a Milano e in Lombardia: un'altra serata all'insegna dei temporali, ma il sole farà ritorno presto. Flavio Galbiati di Meteo Expert ci assicura che da martedì 8 luglio il cielo si schiarirà, preparando il terreno per le temperature estive attese nel weekend. Restate aggiornati per scoprire quando il caldo bacerà nuovamente la Lombardia e godervi il bel tempo!

Un nuovo temporale si abbatterà questa sera, lunedì 7 luglio, su Milano e la Lombardia. Come spiegato a Fanpage.it da Flavio Galbiati, di Meteo Expert, a partire da martedì 8 luglio tornerà il sole mentre per le temperature estive bisognerà aspettare il fine settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

