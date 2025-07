I bambini uccisi a Gaza sono figli di terroristi | Davvero signora Donazzan? I dati la smentiscono

Signora Donazzan, le sue parole lasciano il segno in un contesto complesso e doloroso come quello di Gaza. Tuttavia, i numeri e le fonti indipendenti smentiscono ogni semplificazione: i 16.000 bambini uccisi non sono figli di terroristi, ma vittime innocenti di un conflitto sanguinoso e devastante. È nostro dovere guardare ai fatti con chiarezza, evitando retoriche che alimentano solo divisione e sofferenza.

Fra bombe, numeri e propaganda: perché i 16.000 bambini uccisi a Gaza non possono essere ridotti a “figli di terroristi.” “I bambini uccisi a Gaza sono figli di terroristi usati come scudi umani.” Questa frase, signora Donazzan, non l’ho sognata io stanotte. L’ha pronunciata lei. Al Parlament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "I bambini uccisi a Gaza sono figli di terroristi”: Davvero, signora Donazzan? I dati la smentiscono

