Addizionali Irpef a Napoli si paga oltre il doppio di Milano Salerno la città più cara

Se vivi a Napoli o Salerno e hai un reddito di 40.000 euro, potresti pagare oltre il doppio delle addizionali IRPEF rispetto a Milano. Le differenze tra città sono sorprendenti: mentre Roma e Salerno registrano prelievi elevati, Milano si distingue per un carico fiscale molto più leggero. Ma cosa significa tutto questo per il tuo portafoglio? Scopriamo insieme come le tasse regionali influenzano il tuo reddito e quali strategie adottare per ottimizzare la tua situazione fiscale.

Sono Salerno e Roma le città nelle quali si pagano più addizionali Irpef se si ha un reddito da 40.000 euro, subito seguite da Avellino e Napoli: tutte sopra i 1.400 euro di prelievo. Per i redditi bassi, attorno ai 20.000 euro l'anno, è invece Vibo Valentia a vincere lo scettro del caro addizionali. Nella classifica tra grandi città forte il contrasto tra i romani a basso reddito e i milanesi che pagano meno della metà perché non hanno Irpef comunale. Il divario tra le due grandi metropoli rimane ancora altissimo anche a 40.000 euro: ai 1.542 euro versati dai romani si contrappongono i 916 versati da chi abita a Milano.

