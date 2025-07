Santa Maria CV Di Giacomo SPP | Dopo cinque anni si ridimensiona campagna di attacchi al Corpo

Dopo cinque anni di tensioni e accuse infondate, la vicenda di Santa Maria Capua Vetere si ammorbidisce, offrendo uno sguardo più obiettivo sulla realtà del carcere campano nel 2020. Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP., sottolinea come i fatti siano stati spesso fraintesi o strumentalizzati, evidenziando l'importanza di contestualizzare gli eventi per una giusta valutazione. Ora, è arrivato il momento di chiarire e fare chiarezza su quanto realmente accaduto.

Tempo di lettura: 3 minuti "Sia pure a distanza di anni la vicenda che ha coinvolto agenti penitenziari di Santa Maria Capua Vetere si ridimensiona sino ad assumere i suoi aspetti reali da contestualizzare alla situazione di quel carcere campano al 2020". Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del S.PP., commenta la notizia che "il messaggio in chat «li abbattiamo come vitelli» non è stato scritto da agenti in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere o comunque da altri poliziotti penitenziari che hanno partecipato alla perquisizione straordinaria nel carcere casertano poi degenerata in violenze il 6 aprile 2020 ma da un poliziotto penitenziario in servizio al carcere milanese di San Vittore, che non ha preso parte ai pestaggi".