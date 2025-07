Psg-Real Madrid resa dei conti dopo anni di scontri tra Superliga e caso Mbappè El Paìs

Il confronto tra PSG e Real Madrid promette di essere una vera e propria resa dei conti, culminata dopo anni di tensioni e controversie che hanno attraversato il mondo del calcio. Dalla Superliga alla cessione di Mbappé, le due superpotenze europee hanno spesso preso strade opposte, alimentando discussioni infuocate. Questa sfida di mercoledì segna un momento cruciale, un capitolo decisivo nella loro complessa rivalità . La partita è molto più di un semplice match: è la storia di un duello epico in atto.

