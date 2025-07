Milan infortunio per Giménez nella finale della Gold Cup | l’accaduto

Durante la drammatica finale della Gold Cup, Santiago Giménez, talento dell’attacco del Milan, ha subito un infortunio che mette in allarme i tifosi e il mondo del calcio. La sua prestazione, già determinante, ora si trova sotto la lente d’ingrandimento, mentre i fan aspettano con ansia aggiornamenti sulle sue condizioni. Un episodio che potrebbe influenzare il futuro dell’attaccante e del club rossonero.

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rimediato un infortunio nella finale della Gold Cup vinta dal suo Messico contro gli U.S.A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, infortunio per Giménez nella finale della Gold Cup: l’accaduto

Alla vigilia della finale della Gold Cup fra il suo Messico e gli USA, Santiago Giménez smentisce le voci sul suo futuro: «Resterò!». Nei suoi primi 6 mesi in rossonero l'attaccante ex Feyenoord ha realizzato 6 gol e 3 assist