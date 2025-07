Beukema e Lang il Napoli è al lavoro per chiudere entro l’inizio del ritiro di Dimaro Accomando

Il mercato del Napoli si infiamma con le trattative che potrebbero portare in azzurro due grandi colpi: Sam Beukema e Noa Lang. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa prima dell’inizio del ritiro di Dimaro, la società lavora senza sosta per chiudere gli acquisti entro il 14 luglio, così da permettere ai nuovi arrivi di integrarsi subito con Antonio Conte e prepararsi al meglio per la stagione che sta per cominciare.

Il giornalista ed esperto di mercato Orazio Accomando ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alle trattative che potrebbero portare in azzurro Sam Beukema dal Bologna e Noa Lang dal Psv Eindhoven. L’intenzione della societĂ azzurra è quella di regalare entrambi i colpi entro l’inizio del ritiro di Dimaro, in modo che possano lavorare da subito con Antonio Conte. Le visite mediche potrebbero essere fissate per il 14 luglio per quanto riguarda l’esterno d’attacco. Per il centrale magari ancora prima, visto che il Napoli è al lavoro per chiudere oggi stesso la trattativa. A seguire quanto si legge dal portale del noto collega. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema e Lang, il Napoli è al lavoro per chiudere entro l’inizio del ritiro di Dimaro (Accomando)

In questa notizia si parla di: beukema - lang - napoli - lavoro

Schira: “Lang e Beukema al Napoli, trattativa in corso per Ndoye. Ngonge verso il Torino” - Il mercato estivo si anima ancora, con il Napoli che punta a rafforzare la propria difesa con Lang e Beukema, mentre sono in corso trattative per Ndoye.

#Napoli al lavoro per chiudere oggi #Beukema dal #Bologna. Conferme sull’intenzione di organizzare le visite mediche di SB e di Noa #Lang alla vigilia della partenza per Dimaro. @sportmediaset Vai su X

Napoli e Bologna trattano per trovare l'intesa definitiva per Dan Ndoye Gli azzurri non hanno intenzione di fermarsi con Beukema e Noa Lang che sono prossimi alla chiusura Potrebbe arrivare un nuovo rinforzo offensivo per mister Conte. L'accordo per l Vai su Facebook

Visite mediche Lang-Beuekma, SportMediaset: Conferme su questa data; MEDIASET - Napoli, spunta la data delle visite mediche di Beukema e Noa Lang; Napoli al lavoro su Lang e Beukema: si limano i dettagli per chiudere le trattative.

Beukema e Lang, il Napoli è al lavoro per chiudere entro l’inizio del ritiro di Dimaro (Accomando) - Sam Beukema e Noa Lang si avvicinano al Napoli: entrambi possono approdare nel capoluogo partenopeo prima dell'inizio del ritiro di Dimaro ... Come scrive ilnapolista.it

MEDIASET - Napoli, spunta la data delle visite mediche di Beukema e Noa Lang - Arrivano novità anche sulla data delle visite mediche dei due calciatori dall'esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando, che su X rivel ... Riporta napolimagazine.com