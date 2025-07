Liliana Resinovich la difesa di Sebastiano Visintin ricorre in Cassazione | scontro sulle perizie medico-legali

Il caso Resinovich si arricchisce di nuovi capitoli con la decisione della difesa di Sebastiano Visintin di ricorrere in Cassazione, aprendo un nuovo fronte giudiziario. La disputa si concentra sulle perizie medico-legali e sul ruolo dell’unico indagato per omicidio volontario. Una battaglia legale che potrebbe influenzare in modo decisivo l’esito del processo e la ricerca della verità . Restiamo quindi in attesa di ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda giudiziaria.

Caso Resinovich, la difesa di Visintin impugna l'ordinanza della gip di Trieste. Si apre un nuovo fronte giudiziario nel caso di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa nel dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. I legali di Sebastiano Visintin, marito della vittima e unico indagato per omicidio volontario, hanno annunciato il deposito di un ricorso in Cassazione contro l'ordinanza emessa dalla gip di Trieste, Flavia Mangiante, lo scorso 30 giugno. L'atto di impugnazione riguarda la decisione del giudice di rigettare la richiesta della difesa di disporre una nuova perizia medico-legale, ritenuta essenziale dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua.

