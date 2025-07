La Fiat Topolino Vilebrequin collector’s edition celebra l’estate

Un connubio irresistibile tra stile senza tempo e passione per il mare: la Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition celebra l’estate con eleganza e innovazione. Presentata a Forte dei Marmi da Olivier Francois e Roland Herlory, questa edizione speciale unisce il fascino della storica vettura con l’esclusività del brand di beachwear, incarnando un viaggio tra tradizione, sostenibilità e lusso. Un’occasione unica per vivere l’estate con classe e originalità.

FORTE DEI MARMI (LUCCA) (ITALPRESS) – Una Topolino da mare e da amare quella presentata a Forte dei Marmi da Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Cmo di Stellantis, e da Roland Herlory, Ceo di Vilebrequin, la maison d’eccellenza nella produzione di costumi da bagno e complementi beachwear. Nata nella St-Tropez degli anni ’70 dalla fantasia di due giovani di Nizza, Yvette e Fred, il brand si caratterizza per esclusività, sostenibilità ed eleganza. Dalla collaborazione tra Fiat e Vilebrequin è nata la nuova Topolino Vilebrequin Collector’s Edition. L’abbiamo apprezzata all’Alpemare di Andrea Bocelli, migliore beach club d’Italia 2024 e 2025, in pieno stile “Sapore di mare” di Vanziniana memoria, fra pedalò, capanne con cortile, sdraio, tende, salvagente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fiat - topolino - vilebrequin - collector

Fiat Topolino elettrica domina il mercato: 652 immatricolazioni, TOPOBONUS25 e leasing zero a 49€ - La Fiat Topolino elettrica si afferma come regina del mercato italiano, con 652 immatricolazioni in aprile grazie alle vantaggiose offerte di Topobonus25 e leasing a soli 49€.

Electric freedom. Effortless charm. Cruise into vacation with the new Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition-deep blue, bright white, playful turtle details, and endless sun-soaked escapes. A Riviera icon is born. #Fiat #Vilebrequin #FiatTopolino #Riviera Vai su Facebook

Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition Due icone della riviera danno forma ai sogni dell’estate; Fiat lancia la Topolino Vilebrequin Collector’s Edition: raffinata, artigianale e... costosa; Una Topolino da collezione: Fiat e Vilebrequin celebrano lo stile estivo del Mediterraneo.

La Fiat Topolino Vilebrequin collector’s edition celebra l’estate - Una Fiat Topolino da mare e da amare quella presentata a Forte dei Marmi da Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Cmo di Stellantis ... italpress.com scrive

Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition - Sotto il sole di Forte dei Marmi, l’icona urbana Fiat Topolino si veste del savoir- Come scrive esquire.com