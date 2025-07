Rai Sport aria di cambiamento | viale Mazzini alla ricerca di un nuovo Direttore

Rai Sport sta vivendo un momento di grande fermento: tra tensioni interne e una ricerca urgente di leadership, il toto-nomi si fa sempre più acceso. Con Viale Mazzini in prima linea nel cercare un nuovo direttore, il futuro della testata sportiva Rai è appeso a un filo. Tra i candidati spicca il nome di Marco Lollobrigida, attuale vicedirettore, che potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa per riportare stabilità e innovazione.

Dopo le ripetute sfiducie da parte della redazione di Rai Sport negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il toto-nomi su chi prenderà in mano le redini della testata sportiva della Rai, in un clima interno tutt’altro che sereno. Tra i più accreditati c'è Marco Lollobrigida, attuale viced. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rai Sport, aria di cambiamento: viale Mazzini alla ricerca di un nuovo Direttore

In questa notizia si parla di: sport - aria - cambiamento - viale

Sport e buona salute: 'Active program' torna con tante attività all'aria aperta - Con l’arrivo dell’estate, torna ‘Active Program’, l’iniziativa che invita cittadini di tutte le età a prendersi cura della propria salute attraverso attività sportive all’aperto.

Red Aria Blu: i colori per la terra per sensibilizzare i più piccoli su ambiente e inclusione; Arriva il freddo, anticiclone africano dai giorni contati: quando andrà via l'alta pressione; Lecce, aria di cambiamento in Viale Aldo Moro: installate due rotatorie.

Sport e cambiamento climatico - Città Nuova - È acclarato che le emissioni inquinanti prodotte dallo sport contribuiscono in modo significativo ai cambiamenti climatici, ma dall’altro le ondate di calore e altri fenomeni meteorologici estremi ... Segnala cittanuova.it

A Poggibonsi soffia l’aria del cambiamento. Il diesse Galbiati verso il Follonica Gavorrano - MSN - Inizialmente in tandem con Aleandro Aiazzi e dal 2022- Si legge su msn.com