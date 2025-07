I maestri ceramisti Gaetano e Saverio Ferraro abbelliscono con opere in maiolica Ventimiglia di Sicilia

I maestri ceramisti Gaetano e Saverio Ferraro trasformano Ventimiglia di Sicilia in un gioiello di arte e cultura, adornando il paesaggio con maestrie in maiolica di incredibile bellezza. La loro creatività dà vita a un percorso arabo-normanno che unisce passato e presente, creando un’esperienza unica per i visitatori. Ventimiglia di Sicilia si svela come meta imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia, librando il suo fascino nel cuore del turismo culturale...

Ventimiglia di Sicilia si trasforma in un polo d'attrazione per il turismo culturale grazie all'inaugurazione di un suggestivo percorso arabo-normanno, un itinerario che fonde arte, storia e paesaggio attraverso le magnifiche opere in maiolica de "Le Ceramiche di Bisanzio" di Monreale realizzate dai maestri Gaetano e Saverio Ferraro. Il borgo siciliano ha di recente svelato .

