Dumfries Inter anche il Manchester City piomba sull’esterno | nessuna chiamata da Guardiola ma c’è questa riflessione

Denzel Dumfries, protagonista di voci di mercato infuocate, attira l’attenzione dei grandi club europei. Con il Manchester City che si fa avanti, l’Inter si trova a dover affrontare un'incognita importante: la clausola rescissoria di 25 milioni potrebbe aprire le porte a un addio estivo. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa vicenda? Resta da scoprire se l’esterno olandese resterà nerazzurro o cambierà maglia.

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino del Manchester City per il calciomercato estivo. La clausola rescissoria di Denzel Dumfries sta creando preoccupazione in casa Inter. Come riportato dal Corriere della Sera, il club nerazzurro sta monitorando con attenzione la situazione del terzino olandese, il cui futuro potrebbe essere deciso rapidamente. La scadenza per la clausola rescissoria di 25 milioni di euro è fissata per il 15 luglio, una data che avvicina sempre più la possibilità di una cessione, ma l’Inter spera che possano non arrivare offerte prima di quella data. 🔗 Leggi su Internews24.com