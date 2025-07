In vista delle partenze estive per le vacanze Altroconsumo ha calcolato quanto costa oggi una pausa in autostrada In sintesi? Troppo

Con l’estate alle porte, i viaggi in autostrada si fanno sempre più allettanti, ma a quale prezzo? Secondo un’indagine di Altroconsumo, le soste lungo le autostrade sono diventate un vero salasso, con costi fino al quintuplo rispetto ai supermercati, soprattutto per acqua e snack. Ecco cosa bisogna sapere per affrontare le vacanze senza sorprese spiacevoli e vivere appieno il piacere di partire!

I l dato più indicativo è quello che riguarda l’acqua, acquisto essenziale per chi viaggia in autostrada. In base all’indagine realizzata da Altroconsumo in 16 aree di servizio nei pressi di Milano, Roma, Napoli e Venezia costa il quintuplo rispetto ai supermercati. Ma anche gli altri beni di consumo tipici delle soste spezza viaggio sono costosissimi. Dal panino al caffè, ecco tutti i rincari. Estate 2025, ricavi turismo +8%, “Viaggiatori cercano esperienze” X Leggi anche › Estate 2025 a credito, il caro vacanze si paga a rate Caro prezzi in autogrill: i rincari nelle aree di servizio, dall’acqua al panino. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In vista delle partenze estive per le vacanze, Altroconsumo ha calcolato quanto costa oggi una pausa in autostrada. In sintesi? Troppo

