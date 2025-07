Istituto italiano per gli studi storici 15 borse di studio | il bando scade il 31 luglio

Se sei giovane laureato o dottore di ricerca in discipline storiche, filosofiche o letterarie, questa è la tua occasione per avanzare nel tuo percorso accademico. L’Istituto Italiano per gli Studi Storici offre 15 borse di studio annuali, con un valore di 18.000 euro ciascuna, per sostenere le tue ricerche più ambiziose. Non perdere questa opportunità: il bando scade il 31 luglio!

L’Istituto italiano per gli studi storici bandisce il concorso per borse di studio annuali per giovani laureati e dottori di ricerca in discipline storiche, filosofiche e letterarie, per lo svolgimento di ulteriori ricerche. Il bando scade giovedì 31 luglio 12 borse di € 18.000 ordi ciascuna di cui una offerta dalla Fondazione Banco di Napoli, per una ricerca di storia sociale eo istituzionale del Regno di Napoli che tenga conto della documentazione custodita nell’archivio storico della Fondazione Banco di Napoli; 1 borsa di € 18.000,00 lordi, intitolata a «Federico II» e offerta dall’Università degli studi di Napoli, per laureati nelle università italiane con una tesi di argomento medievistico; 1 borsa di € 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

