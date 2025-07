Frendrup Inter si raffredda la pista con il Genoa | il danese scartato dalla dirigenza il motivo sorprende

L'Inter si sta concentrando sul rafforzamento del centrocampo, ma il nome di Frendrup sembra essere sfumato dall'elenco dei sogni nerazzurri. Il motivo? Una decisione sorprendente della dirigenza danese, che ha scartato il giovane talento del Genoa, lasciando i tifosi e gli analisti a chiedersi quali siano le vere ragioni dietro questa scelta inaspettata. Tutto questo potrebbe cambiare gli scenari di mercato dei prossimi mesi.

Frendrup Inter, le ultime sul futuro del centrocampista danese del Genoa al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. L’ Inter sta intensificando la sua pianificazione per il mercato estivo, con particolare attenzione al rafforzamento del centrocampo. In vista della nuova stagione, la dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, sta cercando di coprire eventuali lacune nel reparto, soprattutto in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, classe 1994, è al centro delle attenzioni del Galatasaray e la sua cessione potrebbe liberare risorse per un acquisto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com