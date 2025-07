Nell' era dell' intelligenza artificiale il teatro resiste Il Teatro Arcimboldi di Milano lo fa bene grazie a spettacoli e mostre immersive

In un mondo dominato dall’intelligenza artificiale, il teatro dimostra di essere più vivo che mai, un rifugio di emozioni autentiche e creatività umana. Il Teatro Arcimboldi di Milano ne è la prova, grazie a spettacoli e mostre immersive che coinvolgono tutti i sensi. In un’epoca di rapidità, il teatro resiste, respirando con forza e rinnovamento, perché è l’essenza stessa della nostra intelligenza naturale.

M ilano, 7 lug. (askanews) – Nel tempo in cui gli algoritmi imparano a parlare, noi torniamo a sentire. Nel mondo in cui le macchine elaborano risposte, noi scegliamo le domande. Nell'era in cui tutto si accelera, il teatro resta. Resiste. Respira. Leggi anche › Al Teatro alla Scala torna il dress code: sfida aperta tra decoro e inclusione Perché il teatro è la nostra intelligenza naturale. È l'intelligenza del corpo che si muove nello spazio, del volto che rivela emozioni prima ancora delle parole. È la memoria profonda dell'umanità, il primo specchio che ci siamo costruiti per capirci. Arcimboldi è rito, comunità, conflitto e riconciliazione.