Tananai conquista Fregene esibizione live a sorpresa firmata ‘glo for music’

Una domenica al mare si è trasformata in un evento indimenticabile grazie a Tananai, che ha regalato ai presenti una performance live a sorpresa a Fregene. Il Singita Miracle Beach di Roma si è improvvisamente animato, lasciando tutti senza parole e avvolti dall'emozione di un concerto inatteso. Un momento magico che dimostra come la musica possa sorprendere e unire, rendendo speciale anche la giornata più semplice. E questa volta, il palco era davvero… sotto il cielo estivo.

(Adnkronos) – Tananai sorprende Fregene con una performance live a sorpresa, trasformando una semplice domenica in riva al mare in un vero e proprio grande concerto. Nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio, il Singita Miracle Beach (Roma) si è trasformato in un palcoscenico inatteso ed emozionante grazie a un ‘secret show’ firmato glo for . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata ‘glo for music’

In questa notizia si parla di: tananai - fregene - sorpresa - conquista

Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata 'glo for music'.

Tananai conquista Fregene, esibizione live a sorpresa firmata 'glo for music' - Tananai sorprende Fregene con una performance live a sorpresa, trasformando una semplice domenica in riva al mare in un vero e proprio grande concerto. Secondo msn.com

“glo for music”, a Fregene esibizione live a sorpresa di Tananai - Nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio il cantante è salito sul palco per un secret show firmato glo for music, ... Segnala toscanamedianews.it