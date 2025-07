Molte Fedi al via la sottoscrizione delle card

La sottoscrizione della Card – esordisce Francesco Mazzucotelli, portavoce delle Acli di Bergamo – rappresenta un’opportunità unica per vivere appieno questa straordinaria rassegna culturale. Non perdere l’occasione di partecipare agli eventi più attesi e di sostenere il nostro progetto, che promette emozioni indimenticabili sotto lo stesso cielo. Prenota subito la tua card e preparati a un’estate all’insegna di musica, teatro e cultura!

Partirà lunedì 7 luglio la campagna di sottoscrizione delle Card di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo. Da lunedì sarà possibile prenotare per tutti anche il concerto inaugurale con Saba Anglana, lo spettacolo Rumba con Ascanio Celestini, “Ottanta. Buon compleanno Ivan!” con Filippo Graziani e il concerto finale con Eugenio Finardi. “La sottoscrizione della Card – esordisce Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna – è per la nostra rassegna un momento fondamentale. Fare la card è un gesto di sostegno ed è anche un modo per mantenere la nostra rassegna gratuita e accessibile a tutte e tutti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Molte Fedi, al via la sottoscrizione delle card

Ormai ci siamo! Martedì 1 luglio online il programma della nuova edizione! La sottoscrizione CARD sarà disponibile da lunedì 7 luglio: quest'anno, oltre i consueti vantaggi (prenotazioni anticipate, eventi riservati, video in esclusiva), la CARD offre sconti

