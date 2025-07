Wimbledon 2025 tra tennis e gossip | tutti i vip sugli spalti in attesa di Kate Middleton

Wimbledon 2025 si conferma il crocevia perfetto tra sport e glamour, dove il tennis si intreccia con il mondo delle celebrità. Tra attese, sguardi impazienti sugli spalti e presenze di rilievo, il torneo più atteso dell’estate si trasforma in un palcoscenico di stile e prestigio. La partecipazione di Kate Middleton resta un’incognita, ma i suoi genitori hanno già catturato l’attenzione degli appassionati, confermando ancora una volta che Wimbledon è molto più di un semplice torneo.

Wimbledon è il palcoscenico più atteso dell’estate sportiva, ma è anche il salotto più glamour dell’anno: sul verde prato londinese si alternano star del cinema, musicisti, sportivi e membri delle monarchie. L’arrivo della duchessa Kate Middleton alla finale 2025 è ancora incerto, ma la sua assenza è stata in parte colmata dalla presenza dei genitori, Carole e Michael Middleton, avvistati nel Royal Box, in prima fila tra gli ospiti d’onore. Sempre tra le presenze reali, si è notata la principessa Beatrice di York, accompagnata dalla madre Sarah Ferguson, tornata a Wimbledon dopo diversi anni. L’ex calciatore David Beckham ha fatto il suo ritorno nel Royal Box il 30 giugno, pochi giorni dopo un intervento alla mano, confermandosi figura di riferimento tra sport e classe. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Wimbledon 2025 tra tennis e gossip: tutti i vip sugli spalti (in attesa di Kate Middleton)

