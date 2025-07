Le Sorbet Nails – o unghie sorbetto – reinterpretano le tonalità pastello in chiave fresca e brillante per un' estate colorara ma senza eccessi

Le Sorbet Nails, o unghie sorbetto, sfidano le convenzioni: le tonalità pastello, spesso associate alla primavera, diventano protagoniste di un’estate fresca e brillante. Ispirate ai deliziosi sorbetti, queste nuance poudré si rivelano perfette per chi desidera un look colorato ma raffinato, senza esagerare. Un trend che unisce eleganza e allegria, trasformando le mani in vere opere d’arte estive. Scopri come valorizzare la tua estate con un tocco di colore sofisticato.

Chi ha detto che i colori pastello vanno bene solo in primavera? Le Sorbet Nails – o unghie sorbetto – reinterpretano le tonalità poudré in chiave fresca e brillante trasformandole in vere protagoniste anche nei mesi più caldi. Un trend beauty estivo che prende ispirazione dal mondo dei sorbetti, donando alle mani un' allure raffinata ideale per chi vuole un tocco di colore senza eccessi. Manicure pastello in estate, i colori si fanno brillanti. Tradizionalmente legati alla primavera per il loro legame con i fiori, i cieli limpidi e i prati in fiore, i colori pastello si sono sempre imposti come il simbolo della dolcezza e della delicatezza stagionale.