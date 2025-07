Regionali Martusciello FI | I nomi dei candidati sono quelli già usciti

I nomi dei candidati alle regionali di Martusciello in FI sono quelli già ufficializzati: nessun’altra proposta reale in circolazione. A volte, alcuni tentano di emergere solo per visibilità, ma i candidati sono ben definiti. La nostra lista si rafforza con una candidata donna di cui parleremo presto, perché il nostro obiettivo è presentare un fronte forte e credibile. È il momento di guardare avanti e concentrarci sulla campagna.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Nomi? Sono quelli che sono usciti, non altri. Ogni tanto c’è qualcuno che, per dimostrare di esistere, chiede ai giornali di far circolare il proprio nome come candidato alla presidenza della Regione Campania e poi dice di non essere disponibile. Millanterie. Non ci sono altri nomi oltre quelli di cui abbiamo discusso, eccezion fatta per la proposta di una candidata donna che teniamo coperta, per ragioni che si capiranno. Spero che il tavolo nazionale si possa riunire al più presto per darci la traccia di lavoro”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Martusciello (FI): “I nomi dei candidati sono quelli già usciti”

