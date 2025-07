Polizia Piantedosi | L' IA è strumento utile per monitorare fenomeni criminalità

Il ministro Piantedosi celebra i 20 anni della Direzione Centrale Anticrimine, sottolineando l'importanza di strumenti innovativi come l'IA 232 nel contrasto alla criminalità. La tecnologia si dimostra un alleato fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni criminali, rafforzando la sicurezza e l’efficacia delle operazioni. La sfida è integrare prevenzione e repressione in un approccio sempre più avanzato e coordinato.

“Prevenzione e contrasto devono andare, come nella storia della Dac, di pari passo”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a Roma, nella Sala Palatucci del Polo Tuscolano, alle celebrazioni dei 20 anni dell’istituzione della Direzione Centrale Anticrimine (D.A.C.) della Polizia di Stato. “La Dac si sta già organizzando soprattutto sulla prevenzione amministrativa, con sistemi tecnologici che possano consentire di avere una lettura anche più adeguata ai tempi dei fenomeni che incalzano. Sicuramente le opportunità che si affacciano nelle nostre vite, come l’intelligenza artificiale ma non solo, devono costituire gli strumenti da monitorare per migliorare la capacità sempre del lavoro degli operatori della Polizia di Stato e delle magistrature che operano nella direzione anticrimine e in qualche modo per intercettare questi fenomeni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Polizia, Piantedosi: "L' IA è strumento utile per monitorare fenomeni criminalità"

