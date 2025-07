TennisWimbledon | Cobolli centra quarti

Continua la magia di Wimbledon con Flavio Cobolli, il talento romano che conquista i quarti di finale nel suo primo Slam. Dopo aver eliminato l’esperto Cilic in una battaglia epica di oltre tre ore, il giovane azzurro si prepara a scrivere nuove pagine di storia tennistica italiana. Ora, la sfida tra Lorenzo Sonego e Ben può aprire un nuovo capitolo emozionante di questa favola sull’erba londinese.

15.50 Continua la favola di Flavio Cobolli sull'erba di Wimbledon. Il 23enne romano, n.24 Atp e n.22 del seeding londinese,centra per la prima volta i quarti in uno Slam battendo l'esperto Cilic in 3 ore e 26' di gioco. Il croato, 36 anni, si arrende all'azzurro che gioca un match di grande soliditĂ mentale e tecnica. Punteggio finale 6-4 6-4 6-7 7-6. Il grande lunedì dell'Italia tennistica prosegue ora con la sfida tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. Poi toccherĂ al n.1 al mondo Jannik Sinner,a caccia dei quarti contro l'ostico bulgaro Dimitrov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

