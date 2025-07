Cancellare viale Città di Cutro? Allora cambiamo il nome anche di Reggio Emilia dov’è nato Bellini

In un momento in cui i ricordi e le leggende della nostra città vengono messi in discussione, la proposta di cambiare il nome di viale Città di Cutro solleva un acceso dibattito. Enzo Ciconte, noto storico delle mafie, mette in discussione la memoria collettiva e invita a riflettere su come preservare l’identità urbana senza oscurare le ombre del passato. È un tema che coinvolge tutti noi: quale eredità vogliamo mantenere?

Reggio Emilia, 7 luglio 2025 – “Cambiare nome a viale Città di Cutro? Allora dovremmo cambiare il nome a Reggio Emilia perché in questa città è nato ed ha agito Paolo Bellini, criminale assassino al soldo della 'ndrangheta reggiana e tra gli autori della orrenda strage di Bologna, di recente condannato all'ergastolo dalla Cassazione”. La provocazione è di Enzo Ciconte, scrittore tra i massimi esperti di mafie, calabrese d’origine, che interviene sul dibattito di questi giorni in città dopo l’appello lanciato la settimana scorsa dall’ex Prefetto di Reggio, Antonella De Miro, la quale – premiata con la cittadinanza onoraria a Rubiera – aveva detto: "Mi turba vedere, arrivando a Reggio, la grande arteria di collegamento intitolata tutt’oggi alla Città di Cutro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Cancellare viale Città di Cutro? Allora cambiamo il nome anche di Reggio Emilia dov’è nato Bellini...”

L’ex prefetta De Miro: “Viale Città di Cutro mi turba. Rievoca la mafia, si cambi nome” - In un gesto simbolico e di forte impatto, Antonella De Miro, ex-prefetto e protagonista nella lotta alla criminalità organizzata, propone di rinominare il viale dedicato a Cutro in “Città libera da tutte le mafie”.

La Giunta del Comune di Reggio Emilia valuterà se e come accogliere la sollecitazione dell’ex prefetto De Miro che ha dichiarato che quel nome evoca la presenza della ‘ndrangheta a Reggio "che voleva comandare". Si chiederà un parere anche al Comitato Vai su Facebook

