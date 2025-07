Atletica i convocati dell’Italia per gli Europei U23 | Sioli e Sito guidano gli azzurri

L’Italia si prepara a brillare agli Europei Under 23 di atletica a Bergen, con una squadra di talenti pronti a conquistare il palco continentale. Guidati da figure come Sioli e Sito, i giovani azzurri sono determinati a lasciare il segno, portando entusiasmo e orgoglio alle piste norvegesi. La sfida è aperta: l’orizzonte è ricco di possibilità e successi da scrivere insieme.

Tonino Andreazzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di atletica, che si disputeranno a Bergen (Norvegia) dal 17 al 20 luglio. Per la rassegna continentale di categoria sono stati selezionati 89 azzurri (48 uomini, 41 donne), tra cui spiccano due big come Matteo Sioli (bronzo agli Europei indoor nel salto in alto con 2.29 metri) e Luca Sito (primatista nazionale dei 400 metri con il 44.75 siglato agli Europei di Roma, dove conquistò l'argento con la 4×400 mista e uomini). Da segnalare anche la presenza di Francesco Pernici (secondo sugli 800 metri agli Europei a squadre), Alexandrina Mihai (già argento nella marcia agli ultimi Europei Under 23), Simone Bertelli (salto con l'asta), Rachele Mori (lancio del martello), Aurora Vicini (salto in alto) e due interessanti emergenti ammirati ai recenti Campionati Italiani promesse come Vittoria Ghedina (400 ostacoli) e Damiano Dentato (200 metri).

