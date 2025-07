Sondaggi politici chi sono i sindaci e i presidenti di Regione più e meno amati

I sondaggi politici più recenti svelano chi sono i sindaci e i presidenti di regione più apprezzati e meno amati in Italia. Tra i leader regionali, Massimiliano Fedriga si distingue, mentre tra i sindaci emerge Marco Fioravanti. La sfida tra centrodestra e centrosinistra rimane equilibrata, con il centrodestra che domina nelle regioni. Ma chi sono i protagonisti e le sorprese di questa classifica? Scopriamolo insieme per capire meglio lo scenario politico attuale.

Tra i presidenti di Regione vince Massimiliano Fedriga, tra i sindaci si afferma Marco Fioravanti. I sondaggi della Governance Poll realizzata da Noto sondaggi per il Sole 24 Ore evidenziano il primato di due amministratori del centrodestra, ma in realtà la sfida tra le due coalizioni è equilibrata, considerando il predominio del centrodestra tra le regioni. Per quanto riguarda i governatori, dietro a Fedriga troviamo Luca Zaia (Veneto), Alberto Cirio (Piemonte) ed Eugenio Giani, con il presidente della Toscana in risalita con le elezioni regionali che si avvicinano. Tra i sindaci, invece, dietro a Fioravanti troviamo Michele Guerra (Parma), con Gaetano Manfredi (Napoli) e Vito Leccese (Bari) terzi a pari merito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it