M5S Molinaro | Bene l’approvazione all’unanimità della mozione per un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano

Una vittoria significativa per il Vallo di Diano: il Consiglio Provinciale di Salerno ha approvato all’unanimità la mozione per un nuovo commissariato di polizia. Questo risultato testimonia l’impegno condiviso nel rafforzare la sicurezza e la presenza dello Stato in un territorio strategico, troppo spesso dimenticato. Un passo decisivo che apre nuove prospettive di tutela e tranquillità per i cittadini della zona, confermando che la lotta per la sicurezza non si ferma qui.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Provinciale di Salerno della mozione per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel comprensorio del Vallo di Diano rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la presenza dello Stato in un’area strategica ma troppo spesso trascurata. Per anni abbiamo portato avanti questa battaglia, fianco a fianco con il senatore Francesco Castiello — che voglio oggi ricordare con commozione e riconoscenza — e con il consigliere regionale Michele Cammarano. Siamo stati i primi, come Movimento 5 Stelle, a chiedere al Ministro dell’Interno l’istituzione di un Commissariato nel Golfo di Policastro: un presidio strategico a servizio del Cilento e del Vallo di Diano, capace di garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti, specialmente durante la stagione estiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - M5S, Molinaro: “Bene l’approvazione all’unanimità della mozione per un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano”

