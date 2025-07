Pineta di Fregene Meloni e Zorzi | Che fine ha fatto il sistema antincendio?

Fiumicino, 7 luglio 2025 – “Il rischio incendio nella stagione estiva è sempre altissimo e i gravi episodi di questi giorni e delle ultime ore ne sono purtroppo testimonianza. Risulta più che mai evidente come la prevenzione sia l’unico strumento fondamentale per arginare i rischi e tutelare i cittadini da situazioni di pericolo reale e potenziale esposizione a inquinamento dell’aria per la salvaguardia della salute pubblica”. Lo dichiarano in una nota stampa Paola Meloni, consigliera comunale Lista Civica Ezio e Fabio Zorzi, consigliere comunale PD “È necessario adottare sistemi di prevenzione più strutturati – proseguono – p er un territorio come il nostro dove i fattori di rischio sono particolarmente elevati e presidiare con particolare attenzione i siti più sensibili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

