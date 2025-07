Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati | matrimonio finito ma vivono insieme

Un amore che sembrava una favola, oggi si trova al centro di una delle notizie più chiacchierate del gossip italiano. Dopo mesi di voci, smentite e indiscrezioni, arriva la conferma che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sarebbero detti addio. Nonostante continuino a vivere sotto lo stesso tetto, la loro storia d’amore sarebbe ormai finita. A rivelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, aggiungendo nuovi dettagli su quello che potrebbe essere davvero il capolinea di una delle coppie più amate dello spettacolo. La favola d’amore di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è arrivata al capolinea. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: matrimonio finito, ma vivono insieme

