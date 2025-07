Cinema SalinaDocFest al via 15 luglio | premi a Stone Irons Cusack

Dal 15 al 20 luglio, l’incantevole Salina ospiterà la XIX edizione del SalinaDocFest, il festival che unisce il fascino delle Isole Eolie alla potenza del documentario narrativo internazionale. In questa cornice unica, premi a stelle come Stone Irons e Cusack celebrano il meglio del cinema documentaristico. Un'occasione imperdibile per scoprire storie che fanno battere il cuore, portando il cinema al centro della scena estiva. Il festival promette emozioni e sorprese da non perdere.

Roma, 7 lug. (askanews) – Al via, dal 15 al 20 luglio 2025 a Salina (Isole Eolie), per la prima volta in periodo estivo, la XIX edizione del SalinaDocFest – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – che tornerà a portare sull’isola eoliana il meglio del documentario narrativo internazionale con la direzione artistica della sua fondatrice, Giovanna Taviani e con Giulia Giuffré presidente. Un festival nato nel cuore del Mediterraneo con la vocazione di raccontare storie vere attraverso lo sguardo del cinema d’autore, creando ponti tra realtà e immaginario, tra territori e linguaggi, tra parole e immagini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: salinadocfest - luglio - cinema - premi

