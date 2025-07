Giovane scomparso ispezione dei Vigili del Fuoco alla periferia di Giugliano

Un giovane scomparso ha scatenato un'urgente operazione di ricerca alla periferia di Giugliano. I vigili del fuoco stanno scavando tra canneti e canali lungo via Domiziana, con l'aiuto di sommozzatori e unità specializzate. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, sperando che questa intensa attività porti presto a una svolta. Restate con noi per ulteriori sviluppi su questa vicenda delicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto I vigili del fuoco stanno scandagliando un canale posto nei pressi di un canneto lungo la via Domiziana, alla periferia di Giugliano. Secondo alcune indiscrezioni le ricerche sono scattate a seguito della segnalazione della scomparsa di un uomo, molto probabilmente un giovane Sul posto stanno operando alcuni sommozzatori e il nucleo Sapr. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane scomparso, ispezione dei Vigili del Fuoco alla periferia di Giugliano

