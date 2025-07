Aree interne ci sarà una sessione straordinaria dell’Anci Mastella | Ringrazio presidente Manfredi per la sensibilità

In un momento cruciale per le aree interne italiane, il sindaco Mastella annuncia una sessione straordinaria dell’ANCI, dedicata alla rivitalizzazione di territori minacciati. Un passo importante per difendere la vitalità di queste zone, spesso trascurate. Dopo un documento governativo che ne mette in discussione la sopravvivenza, l’ANCI si mobilita con fermezza. La sensibilità dimostrata dal presidente Manfredi rappresenta un segnale di impegno e vicinanza alle comunità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Su mia istanza, una sessione straordinaria dell'Anci sarà dedicata alla questione della rivitalizzazione delle aree interne, dopo che un documento del Governo ne ha messo in discussione addirittura la sopravvivenza. Ringrazio il presidente Manfredi per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione. Una posizione che naturalmente l'Anci non può condividere", lo scrive il sindaco Mastella a margine del Direttivo nazionale Anci che si è svolto per la prima volta, stamane, a Napoli. "Ho poi chiesto e ottenuto che l'Anci si impegni a sollecitare il Governo perché doti i Comuni di strumenti specifici ed efficaci per debellare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili", conclude Mastella.

