Texas l' eroe americano e soccorritore della Guardia Costiera salva 165 persone | Ho solo fatto il mio lavoro

“Onestamente, sono principalmente un uomo. Sto solo facendo un lavoro”. Scott Ruskan veste i panni del soccorritore in Texas, dopo che Donald Trump ha firmato ieri la dichiarazione di calamità naturale a seguito dell’esondazione del fiume Guadalupe, che ha travolto Camp Mystic. Lì decine di bambine stavano trascorrendo le vacanze. Almeno 28 di loro sono morte, e di tante altre non si hanno ancora notizie, trascinate via da acqua e fango. Ruskan, che presta servizio nella Guardia Costiera statunitense, è stato acclamato come un “ eroe americano” per aver contribuito a salvare 165 persone, secondo un funzionario del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it