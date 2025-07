Roma ventenne ferito mentre tenta furto al supermercato | arrestato

Una notte di follia si è trasformata in un incubo per un giovane ladro a Roma. Con un piano apparentemente semplice, sperava di svignarsela con il bottino, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha stroncato sul nascere il suo gesto. La sua fuga insanguinata e il ricovero in ospedale sono stati il preludio al suo arresto. La vicenda dimostra ancora una volta come la bravura delle forze dell’ordine possa fare la differenza tra fallimento e conseguenze penali.

Bloccato in flagranza dopo una fuga insanguinata, il ladro si era nascosto nel magazzino in attesa della chiusura ROMA – Aveva escogitato un piano apparentemente semplice: nascondersi nel magazzino di un supermercato, aspettare la chiusura e poi ripulire le casse indisturbato. Ma qualcosa è andato storto per un ventenne di origine macedone, finito in manette con l’accusa di furto aggravato. I fatti sono avvenuti poche ore prima dell’arresto, quando il ragazzo si è introdotto nell’esercizio commerciale e ha atteso nel retrobottega l’orario di chiusura. Una volta rimasto solo, ha aperto le casse alla ricerca di contanti e ha rovistato ovunque. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, ventenne ferito mentre tenta furto al supermercato: arrestato

