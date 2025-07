Nel film che distrugge il suo eroe la vera protagonista è la musica con tantissimo Sinatra e standard dei musical anni ' 50

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 e su NOW, si apre uno sguardo sorprendente nel mondo di Joker: Folie à deux. Un sequel che, nonostante le grandi aspettative, ha deluso al botteghino, ma conquista con una colonna sonora che rende omaggio ai classici degli anni '50, tra Sinatra e standard dei musical. Una pellicola che, più che un semplice film, diventa un viaggio nei sentimenti e nelle contraddizioni del personaggio.

J oker: Folie à deux, flop clamoroso al box office, va in onda stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Clamoroso perché si tratta del sequel di Joker, primo film comic a vincere un Leone d’oro. Eppure, nonostante l’innesto di Lady Gaga come Harleen “Lee” Quinzel, la regia ancora di Todd Philips e ovviamente il ritorno Joaquin Phoenix (Oscar 2019 per lo stesso ruolo), quest’avventura anti climax ha lasciato il pubblico se non proprio indifferente alquanto arrabbiato. Compresi i critici. “Joker: Folie à Deux”, il nuovo trailer svela un musical folle e oscuro X Ma non tutti, alcuni hanno sostenuto invece l’intelligenza dell’operazione di decostruzione progressiva dell’eroe, e che il film – «troppo avanti» – sarebbe stato capito tra 1020 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it