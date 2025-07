Tivoli Terme Proseguono le operazioni dei Carabinieri sui controlli alle discariche abusive in località Cesurni Sequestrata un’area di 700 mq

Tivoli Terme si conferma in prima linea nella lotta all’abbandono illecito di rifiuti, con le operazioni congiunte dei Carabinieri e del Nucleo Forestale. Recentemente, è stata sequestrata un'area di 700 mq in località Cesurni, un segnale forte contro le discariche abusive. L'impegno delle forze dell’ordine prosegue senza sosta per tutelare l’ambiente e garantire un territorio più pulito e sicuro.

TIVOLI TERME – I militari della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme, in collaborazione con i militari del Nucleo Carabinieri Forestali

Tivoli Terme, sequestrata discarica abusiva di 700mq - Il 7 luglio i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno svolto un'operazione di controllo alle discariche, proseguendo con l'attività di bonifica già messa in atto nelle settimane precedenti. Lo riporta tg24.sky.it

